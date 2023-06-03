Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada gözaltına alınan Ö.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.