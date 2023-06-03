Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada gözaltına alınan Ö.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title