Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcıları Polise Ateş Açtı

Şanlıurfa'da özel harekat polislerinin operasyon düzenlediği evdeki uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı. Polisin eve düzenlediği operasyonla 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları Mehmet K. ve Hakkı T., uyuşturucu parası nedeniyle anlaşamadıkları bir diğer torbacı grup ile sanayi sitesinde kavga etti. Karşı taraftaki şahısların sayısının artması üzerine olay yerinden kaçan Mehmet K. ve Hakkı T., Karşıyaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir eve giderek saklandı.

Polise ateş açtılar

Mehmet K. ve Hakkı T.'yi takip eden grup evi bastı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine haberdi. Polisin geldiğini gören grup kaçarak uzaklaşırken içerde kalan Mehmet K. ve Hakkı T. ise polisler içeri girmesin diye pompalı tüfekle ateş açtı.

Özel harekat polislerine haber verildi

Şahısların ateş etmesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polisler, özel harekat polislerine haber verdi. Olay yerine giden özel harekat polisleri, kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Polislerin geldiğini gören şahıslar bir kez daha polise ateş açtı. Şahısların ateşine polisler de anında karşılık verdi. Kapının kırılmasıyla içeri giren ekipler, Mehmet K. ve Hakkı T.'yi gözaltına aldı.

Sabıkaları kabarık olduğu öğrenilen şahısların daha önceden uyuşturucu ticareti ve tecavüz gibi suçlardan cezaevinde yattıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA