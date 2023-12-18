Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.