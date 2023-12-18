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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

18 Aralık 2023 09:03 Güncelleme: 09:04 Abone Ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.