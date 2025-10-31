Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 83 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinde 23 şüpheli tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de olduğu ekipler, Suruç, Birecik, ve Viranşehir ilçesindek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda aranan adreslerde, satışa hazır, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
