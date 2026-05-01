Şanlıurfa'da üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet K. (47), üvey kardeşleri olan Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı

CHP'li belediyenin 1 Mayıs videosu ortalığı karıştırdı!