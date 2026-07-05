Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.