Şanlıurfa'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Salih K. (71) idaresindeki 63 UE 684 plakalı minibüs, kırsal Almaşar Mahallesi'nde aynı yönde seyir halindeki Mesut B'nin (38) kullandığı 13 AAV 569 plakalı tıra çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü ile minibüsteki Ayşe K. (30) ağır yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA