Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Dilan Gümüştaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Dilan Gümüştaş (10) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çevre yolunda meydana geldi. Gürsel Akaray yönetimindeki 34 AAU 001 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 33 BFU 39 TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Meryem Fatma Gümüştaş (16), Beyza Nur Gümüştaş (13), Remziye Gümüştaş (42) ve Gamze Dilan Gümüştaş (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Gamze Dilan Gümüştaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Meryem Fatma Gümüştaş ve Beyza Nur Gümüştaş ise Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Ölüm Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title