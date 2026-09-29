Şanlıurfa'da TIR'da 27 bin paket tütün mamülü ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu TIR'daki saman çuvallarına ve aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 27 bin paket ısıtılan tütün mamülü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 1350 elektronik sigara ve 18 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Mardin kara yolunda bir iş yeri ve TIR'da arama yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, saman çuvallarının içerisi ve TIR'ın farklı bölmelerine gizlenmiş kaçak ürünler bulundu. Aramada 27 bin paket ısıtılan tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 1350 elektronik sigara ile 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı