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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir telefoncu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Ali Geldi hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hayati Harrani Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Ali Geldi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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