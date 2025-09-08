Haberler

Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Mehmet Demir idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 43 ABS 091 plakalı minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz yönetimindeki 27 AK 013 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Prensip anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Prensip anlaşmasına varıldı! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.