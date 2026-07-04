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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi; 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi; 22 yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde lastiği patlayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu çoğunluğu kadın 22 tarım işçisi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kadınların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Kaza, Suruç ilçesi Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk'in (44) lastiği patlaması sonucu kontrolünü kaybettiği 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çoğunluğu kadın 22 tarım işçisi, ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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