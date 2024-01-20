Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde akraba aileler arasında çıkan alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
İlçe kırsalındaki Aydıncık Mahallesi'nde, akraba aileler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan Ali Ö. ve İzzetin E. hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.