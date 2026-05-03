Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yolda minibüs bekleyen 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Ayağından, kolundan ve kafasından yaralanan Karakuş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.
Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Saldırıya uğrayan Karakuş, gazetecilere, mahallede sahipsiz köpeklerin çok fazla olduğunu belirterek tedbir alınmasını istedi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş