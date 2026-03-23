Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan "sağanak" açıklaması Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte etkili olan sağanak sonrası su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, kentte dün etkili olan yağışların ardından meydana gelen su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Belediyeler ve ilgili tüm kurumların iş birliği içinde sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şıldak, süreci yakından takip ettiklerini anlattı.

Şıldak, yağışın beklenenden daha şiddetli gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün ani bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanakta metrekareye 35 kilogramı bulan yağış gerçekleşti. En çok Eyyübiye ilçemiz ve Balıklıgöl Platosu etkilendi. Çok sayıda konut ve iş yerini su bastı, özellikle cadde ve yollar kısa sürede oluşan yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışın ardından ekipler, hızla müdahale etti. Su tahliyesi ile hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek sağlandı."

Yağışların devam edeceği uyarısında bulunan Şıldak, "Önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yağış bekliyoruz. Zorunlu olmadıkça yağış anında trafiğe çıkılmamalı, alt geçitlere girilmemeli. Vatandaşlarımız bulundukları yerlerde gerekli tedbirleri almalı ve ihtiyaç halinde 112'ye başvurmalı. Kriz merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor, süreci anbean takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.