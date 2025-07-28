Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Siverek, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca şarjörü, 1514 fişek ele geçirildi.