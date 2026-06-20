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Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına düşen yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde piknik yapan bir ailenin boş bebek arabasına ağaçtan yılan düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanı arabadan çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçtan bebek arabasına düşen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

GAP 3. Etap Bölgesi'nde piknik yapan ailenin boş bebek arabasına ağaçtan yılan düştü.

Arabada yılan olduğunu fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı bebek arabasından çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

İtfaiye ekipleri, yaz aylarında özellikle mesire alanlarında yılan ve haşerelere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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