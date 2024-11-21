Şanlıurfa'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYD 252 plakalı otomobil, Şanıurfa-Akçakale kara yolu TOKİ bağlantı mevkisnide şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.