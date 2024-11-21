Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYD 252 plakalı otomobil, Şanıurfa-Akçakale kara yolu TOKİ bağlantı mevkisnide şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde kırmızı alarm! Giriş çıkışlar kapatıldı

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

Narin'in avucunda davanın seyrini değiştirebilecek delil
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 23.bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 21-22 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli'nde ne oldu, yangın mı var? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.