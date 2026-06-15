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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpıp devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Azat Mamuk idaresindeki 61 AFU 796 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolununun kent girişinde ağaca çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Mamuk ile Seymen Kayhan ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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