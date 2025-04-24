Şanlıurfa'da Narko Alan Uygulaması Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akabe Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 47 ekip, 136 personelin katılımıyla Narko alan uygulaması yapıldı.

Ekiplerce 5 ayrı noktada oluşturulan uygulama noktasında 221 araçta arama yapılırken, 681 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerle bir süre görüştü.