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Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralananlar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletlerdeki Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Çakırca hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Gülpınar Eyüp Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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