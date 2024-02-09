Şanlıurfa'da Minibüs, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Karıştı: 6 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.