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Şanlıurfa'da Minibüs, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Karıştı: 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada minibüs, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.  Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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