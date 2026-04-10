Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 63 AKM 271 plakalı minibüs, kırsal Parmakkapı Mahallesi yakınlarında A.B. yönetimindeki 80 ACU 318 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın