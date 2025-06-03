Şanlıurfa'da Maganda Kurşunuyla Ağır Yaralanan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Suruç ilçesinde bisiklete binerken maganda kurşunuyla yaralanan 6 yaşındaki Sami Kaya, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.
Barış Mahallesi'ndeki parkta 2 gün önce bisiklete binen 6 yaşındaki Sami Kaya, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.
Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve maganda kurşunuyla yaralandığı tespit edilen çocuk, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel