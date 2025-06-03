Şanlıurfa'da Maganda Kurşunuyla Ağır Yaralanan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Maganda Kurşunuyla Ağır Yaralanan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suruç ilçesinde bisiklete binerken maganda kurşunuyla yaralanan 6 yaşındaki Sami Kaya, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

Barış Mahallesi'ndeki parkta 2 gün önce bisiklete binen 6 yaşındaki Sami Kaya, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve maganda kurşunuyla yaralandığı tespit edilen çocuk, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Trafikte küfürler savurmuştu! Ünlü isim olayın perde arkasını anlattı
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.