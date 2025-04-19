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Şanlıurfa'da Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan Ali Bulut'un cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, evinin önünde oynarken kaybolan Ali Bulut'un (5) cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Harran ilçesi kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Ali Bulut, bir süre sonra kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi ve mahalleli, çevrede arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamayınca aile, durumu, jandarma ekiplerine bildirildi. Gece geç saatlere kadar süren çalışmaların ardından, Ali'nin cansız bedeni, mahalledeki tarımsal sulama kanalında bulundu. Otopsisi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülen çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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