Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun olarak karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. 164 kırsal mahalle yolu ise kapalı durumda.

Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Şehir merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yaklaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, ŞUSKİ ve ilgili daire başkanlıkları ile kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için tüm ekip ve araçlarla yoğun mesai harcandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlar öncelikli olarak açık tutulmaya çalışılıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız devam ederken, ekipler günün ilk saatlerinde de yine görev başındaydı."

Açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

164 kırsal mahalle yolu kapalı

Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde 164 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mevcut durum itibarıyla karayolları 38 araç ve iş makinesi, 28 ekip, 81 personel, Büyükşehir Belediyesi 298 araç ve iş makinesi, 23 ekip ve 480 personel, emniyet trafik birimleri 50 araç, 50 ekip, 150 personel, jandarma trafik birimleri 26 araç, 26 ekip, 80 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolunda sadece küçük araçların geçişine izin verilmektedir. Ayrıca ilimiz genelinde 164 kırsal mahalle yolu kapalı durumda bulunmaktadır."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Haberler.com
500

