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Şanlıurfa'da jandarma, göçmen kaçakçılığı çalışmasında 143 kişiye adli işlem yaptı

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Şanlıurfa'da jandarma, göçmen kaçakçılığı çalışmasında 143 kişiye adli işlem yaptı
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Şanlıurfa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının 19 Ağustos-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yürüttüğü göçmen kaçakçılığı çalışmalarında 143 düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Çalışmalar, düzensiz göçmenlere yönelik faaliyetleri kapsadı.

Şanlıurfa'da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarda 143 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında 19 Ağustos-21 Eylül 2026 tarihleri arasında düzensiz göçmenlere yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 143 düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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