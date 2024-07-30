Şanlıurfa'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, bir iş yerinden çıkarak kaçmaya başlayan 2 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce yakalanan A.E. ve M.H.B'nin yapılan üst aramasında, iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ile hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen el aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.