Şanlıurfa'da İnşaatta Tablanın Çökmesi Sonucu 7 İşçi Yaralandı
Viranşehir ilçesindeki bir inşaatın birinci katında beton dökülen tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında, beton dökülen tabla henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.