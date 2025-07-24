Şanlıurfa'da İnşaatta Tablanın Çökmesi Sonucu 7 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa'da İnşaatta Tablanın Çökmesi Sonucu 7 İşçi Yaralandı
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Viranşehir ilçesindeki bir inşaatın birinci katında beton dökülen tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında, beton dökülen tabla henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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