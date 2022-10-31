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Şanlıurfa'da iki kardeşe sokakta infaz

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Şanlıurfa'da evlerine gittikleri sırada silahla enselerinden vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da evlerine gittikleri sırada silahla enselerinden vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı (30) yürüyerek evlerine gittikleri sırada arkalarından gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla enselerinden vuruldu. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Sokaktan yükselen silah seslerini duyan vatandaşlar, yerde yatan iki kardeşi görünce 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kardeşler, kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, ölen kardeşlerin cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Avcı Şanlıurfa Cebrail 3. Sayfa Güncel Haberler

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