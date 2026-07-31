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Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Bulutlu Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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