Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı, çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 515 paket sigara, 77 litre alkol, 18 kilogram nargile tütünü, 137 kilogram çay, cep telefonu ile 3 şarj aleti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
