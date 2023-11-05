Şanlıurfa'da Filistin Halkına Destek Kermesi Düzenlendi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda kurulan stantta gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecek ve elbiseler satışa sunuldu. Açılışa Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, HÜDA PAR İlçe Başkanı Adnan Sağlam ve vatandaşlar katıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından kermes düzenlendi.
Cumhuriyet Parkı'nda Filistin halkına destek amacıyla stant kuruldu.
Gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve elbiseler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.
Açılışa, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, HÜDA PAR İlçe Başkanı Adnan Sağlam ve vatandaş katıldı.