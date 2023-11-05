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Şanlıurfa'da Filistin Halkına Destek Kermesi Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda kurulan stantta gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecek ve elbiseler satışa sunuldu. Açılışa Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, HÜDA PAR İlçe Başkanı Adnan Sağlam ve vatandaşlar katıldı.