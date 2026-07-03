Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B., jandarma operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.