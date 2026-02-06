Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları saklandıkları yerde yakaladı ve adreste av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Şubat 2026'da Haliliye ilçesinde M.D'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı, saklandığı adreste gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel