Haberler

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları saklandıkları yerde yakaladı ve adreste av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Şubat 2026'da Haliliye ilçesinde M.D'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı, saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Birkaç gün sonra vereceği ifade dünyayı derinden sarsabilir
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Polis ekipleri ortadan kaybolan Ümmügülsüm'ü arıyor

Polis her yerde onu arıyor! Kur'an kursundan çıktı, sırra kadem bastı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

Başkan geç kalınca olanlar oldu
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı

Tarımın beşiğinde büyük felaket! Üreticiler endişeli