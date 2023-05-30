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Şanlıurfa'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mevlana Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.B. ve T.A. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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