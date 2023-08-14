Şanlıurfa'da Evde Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Kadın Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın kurtarıldı. Yangın, Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki 5. katlı bir evin 4. katında meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen kadını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kadın, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.