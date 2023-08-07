Şanlıurfa'da Eski Eşini Öldüren Murat Utuş Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1 ay önce cezaevinden çıkan ve yolunu kestiği eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) tabanca ile öldüren Murat Utuş (36) tutuklandı. 3 çocuk annesi Esma Kalenderli toprağa verildi. Murat Utuş hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan Murat Utuş, eşi Esma Kalenderli ile anlaşmalı olarak boşandı. Bir ay önce cezaevinden tahliye olan Utuş, bir süre önce eski eşiyle bir araya gelmek istedi. Durumu reddetmesi üzerine ölümle tehdit edildiğini öne süren Esma Kalenderli, polise başvurdu ve savcılık 27 Temmuz'da Murat Utuş hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Utuş, dün sabah alışveriş için evden çıkan eski eşine tabancayla ateş açtı. Kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayan Esma Kalenderli, otopsisinin ardından dün gece yakınları tarafından toprağa verildi.