Haberler

Şanlıurfa'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinin demir korkuluklarında asılı halde bulundu. Polis, şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına aldığı kocası Mehmet Kurt'un eşini öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Kurt'a dün ulaşamayan yakınları, kadını evin demir korkuluklarına asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle kadının kocası Mehmet Kurt'u gözaltına aldı.

Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti

Korkutan senaryo gerçek oldu! Dört bir yandan acı haberler geliyor
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...