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4 çocuk annesi Emine, eşi tarafından öldürülmüş

4 çocuk annesi Emine, eşi tarafından öldürülmüş
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Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt'u boğarak intihar görünümü veren eşi Mehmet Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, cinayeti itiraf etti.

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt'u (39) boğarak intihar görünümü veren eşi Mehmet Kurt (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Mehmet Kurt'un, eşiyle tartıştıktan sonra boğduğunu, ardından başını yere vurduğunu itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin, olayın ardından eşine ait eşarp ile kan lekesi bulunan kıyafetlerini bir torbaya koyarak çöp konteynerine attığı da bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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