Şanlıurfa'da çocuklarını okula göndermeyen 1357 veliye para cezası

ŞANLIURFA'da çoğunluğu mevsimlik tarım işçisi ailelerden oluşan ve çocuklarını okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası kesildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, temel eğitimde devamsızlıkla mücadele kapsamında 1826 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını açıkladı.

Şubat ayı Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında; Tuğgeneral Ali Naci Aldemir'un katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve yapılan uyarıları dikkate almayan velilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentte çoğunluğu mevsimlik tarım işçisi ailelerden oluşan ve çocuklarını okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası kesildi. Temel eğitimde okula hiç gitmeyen ya da sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin eğitime kazandırılması amacıyla kapsamlı bir takip süreci yürütüldüğünü belirten Şıldak, son çalışmalar sonucunda 1826 öğrencinin yeniden okullarına devam etmeye başladığını ifade etti. Bu çalışmalarla ilkokul ve ortaokullarda yaklaşık 19 bin olan sürekli devamsız öğrenci sayısının 16 bin 749'a gerilediğini aktaran Şıldak, eğitim-öğretim yılının başlangıcından bu yana okula devamı sağlanan toplam öğrenci sayısının ise 25 bin 294'e ulaştığını kaydetti. Vali Şıldak, sahada rehberlik, bilgilendirme ve birebir görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİ'NDEKİ GÖREV TAMAMLANDI

Vali Şıldak, toplantıda ayrıca Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne ilişkin son durumu da paylaştı. Türkiye'nin yaklaşık 7 yıldır bölgede yürüttüğü idari yapılanma desteğinin tamamlandığını belirten Şıldak, Şanlıurfa Valiliği tarafından sürdürülen 'Milli Danışmanlık' görevinin Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda sona erdiğini açıkladı. Şıldak, "Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 7 yıllık periyodun sonunda, Cumhurbaşkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde bölgeden çekildik. Son olarak cuma günü itibarıyla tüm birimlerimiz ayrıldı. Sadece insani yardım ve sağlık hizmetlerini kısmen sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı