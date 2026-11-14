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Şanlıurfa'da düğün konvoyu saldırısında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da düğün konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Valilik açıklamasına göre, 8 Kasım 2026'da motosikletli bir grubun düğün konvoyuna saldırısına ilişkin yaklaşık 200 kameranın 72 saatlik görüntüsü incelendi.

Şanlıurfa'da düğün konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım 2026'da bir grup motosikletli tarafından düğün konvoyuna silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 200 kameraya ait 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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