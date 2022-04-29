Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili arazilere zarar verdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili arazilere zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, öğleden sonra başlayan dolu yağışı nedeniyle ilçe kırsalı beyaza büründü. Daha çok ilçe kırsalında etkili olan dolu, yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışına zamansız yakalanan sürücüler de araçlarını yol kenarında park ederek, yağışın durmasını bekledi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title