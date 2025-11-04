Haberler

Şanlıurfa'da Depremzedelere Yeni Konutlar!

Güncelleme:
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş depreminden etkilenen kentin kırsalında yapılan konutların %80'inin tamamlandığını açıkladı. Şehir merkezinde ise 5 bin 231 konut ihale edildi, 2 bin 550 konut teslim alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin kırsalında yapılan konutların yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

Valilik'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Şıldak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin tamamında hızlı şekilde konut yapımına başlandığını söyledi.

Şıldak, şehir merkezinde 5 bin 231 konutun ihale edildiğini, teslim alınan konut sayısının ise 2 bin 550 olduğunu dile getirdi.

Kırsaldaki konut seferberliğinin hızla devam ettiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki hak sahibi sayımız 3 bin 495 olarak belirlendi. Kırsalda yaptığımız konutları yüzde 80 tamamladık. Yakın zamanda 1181 konutun teslim edilmesi planlanıyor. Kırsaldaki konutlarımızda oturan sayısı 794'e çıkmış durumda. Yıl sonuna kadar konutlarımızı yetiştirmek için planlamalar yapıyoruz."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
