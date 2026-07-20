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Şarampole devrilen cipin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen cipin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA'da cipin şarampole devrildiği kazada sürücü Erdinç Ş., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Örcünlü Mahallesi'nde meydana geldi. Erdinç Ş.'nin kullandığı 34 AAL 523 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Balıkgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdinç Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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