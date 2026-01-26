Haberler

Şanlıurfa'da Çalıntı Otomobil Ahırda Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan operasyon sonucunda bir evin ahırında çalıntı otomobil bulundu. Olayla ilgili M.T. gözaltına alındı ve araç ruhsat sahibine teslim edildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde çalıntı otomobil, bir evin ahırında bulundu. Olayla ilgili M.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen araç ruhsat sahibine teslim edildi.

Akçakale ilçesi Yukarıderen Mahallesi'nde yaşayan M.T.'nin evinin ahır kısmında çalıntı araç sakladığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ahırda yapılan aramada otomobil ele geçirildi. Yapılan sorgulamada otomobilin çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi. Çalıntı araç, gerekli işlemlerin ardından ruhsat sahibine teslim edilirken, M.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
