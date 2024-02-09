Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ile yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Meydan Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında, dumandan etkilenen Hediye (34), Damla (11), Recep (28) ve Nazire Çelik (39) ile yaralanan Ahmet Korkmazer, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.