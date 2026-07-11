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Şanlıurfa'da anız yakan 303 kişiye 21 milyon 223 bin 534 lira ceza kesildi

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Şanlıurfa'da hasat sonrası anız yakan 303 kişiye toplam 21 milyon 223 bin 534 lira para cezası uygulandı. Valilik, denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

Şanlıurfa'da hasat sonrası anız yakan 303 kişiye toplam 21 milyon 223 bin 534 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hasadın ardından tarım arazilerinde anız yakılmasının önlenmesine yönelik denetim ve idari işlemler sürüyor.

Valilik kararıyla anız yakılması, tarım arazilerine ateşle yaklaşılması ve bu alanlarda ateş yakmak yasaklanırken, yasağa aykırı hareket edenlere yönelik denetimler artırıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan tespitler sonucunda anız yakanlarla ilgili başlatılan idari işlemler kapsamında şu ana kadar 303 kişi hakkında toplam 21 milyon 223 bin 534 lira para cezası uygulandı.

Jandarma anız yakan kişiyi tespit etmesi halinde bu kişiye, tespit edilememesi durumunda ise tarlayı kullanan çiftçiye idari yaptırım uyguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakmanın toprağa ve canlılara zarar vermesinin yanı sıra ekili alanların yanmasına ve yerleşim yerlerinin tehlike altına girmesine neden olduğunu belirtti.

Yaz döneminde tarlalarda ateş yakılmasının büyük bir sorumsuzluk örneği olduğunu aktaran Şıldak, önleyici ve caydırıcı çalışmalar yürüttüklerini, kurallara uymayan çiftçilere idari para cezası uygulandığını, gerekli durumlarda adli işlem de başlatıldığını kaydetti.

Şıldak, denetim ve ceza uygulamalarının devam edeceğini belirterek, çiftçilere duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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