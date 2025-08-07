Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan bir tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ağır. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cemal (42) ve İbrahim Halil Çelikli (34) silahla, Şehmus ve Lütfi Çelikli ise aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemal Çelikli'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
