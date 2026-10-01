Haberler

Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında duruşma Kayseri'de ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 Ağustos 2024'te 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yargılama Kayseri'de sürdü. Tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken, firari sanığın yakalanmasının beklendiği belirtilerek duruşma ertelendi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i firari 6 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.B, tutuksuz sanık A.Ç. ve taraf avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar M.İ, F.İ. ve E.İ. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari sanık İ.İ'nin yakalanmasının beklendiğini belirtti.

Sanık H.B. savunmasında, olayda iki evladını kaybettiğini ve eşinin yaralandığını söyledi. Mahkemenin vereceği her türlü karara saygılı olduğunu ifade eden H.B. tahliyesini talep etti.

Sanık H.B'nin avukatı da müvekkilinin karşı tarafın saldırısına uğradığını, yaşadığı korku ve panikle silahı ateşlediğini öne sürdü.

Sanık A.Ç. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 16 Ağustos 2024'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Halil B. olay yerinde, Ali İ. ve Ali B. ise hastanede hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklanmış, firari 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

Yaşayan efsane bu kez milyonları ağlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi
Prof. Dr. Mete Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi

Prof. Dr. Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi